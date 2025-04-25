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Sefo'nun Aile Evinde Yangın Çıktı

Sefo'nun Aile Evinde Yangın Çıktı
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Samsun'daki aile evinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şarkıcı Sefo, ablasının ve kedilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

SEFO diye bilinen şarkıcı Seyfullah Sağır'ın memleketi Samsun'daki aile evinde çıkan yangın söndürüldü. Sefo sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.

Yangın, dün gece saatlerine İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki sitedeki 10 katlı binanın son katında meydana geldi. 'Sefo' mahlaslı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır'ın aile evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sefo'nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'ABLAM VE 2 KEDİMİN DURUMU İYİ'

Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefo yaptığı paylaşımda, "Dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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