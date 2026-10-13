Sefo, Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta Diyarbakırlı hayranlarıyla buluştu

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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Sefo sahne aldı???????.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, rap ve pop müzikten oluşan repertuvarını seslendiren sanatçı, Nevruz Park'ta müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Sefo, aralarında "affettim" gibi sevilen şarkılarının da bulunduğu repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Nevruz Park'ı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Özellikle genç dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Sefo, sevilen parçalarını Diyarbakırlı hayranları için seslendirdi.

Kaynak: AA