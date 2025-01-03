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Şefkat Yolu Derneği'nden Regaip Kandili Programı

Şefkat Yolu Derneği'nden Regaip Kandili Programı
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Senegal'de Şefkat Yolu Derneği, Regaip Kandili dolayısıyla Dakar Ulu Cami kampüsünde bir program düzenledi. Yemek ikramıyla başlayan etkinlikte konuşmalar yapıldı ve dualar edildi. Program sonunda misafirlere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Senegal'de faaliyet gösteren Şefkat Yolu Derneği, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Dakar Ulu Cami kampüsünde bulunan Senegal-Türkiye Dostluk Bahçesinde düzenlenen programa, kentteki Türk vatandaşları katıldı.

Yemek ikramıyla başlayan programda, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu ve Şefkat Yolu Derneği Senegal Koordinatörü Abdullah Akgül, Regaip Kandili'nin önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Programda Filistin ve tüm İslam alemi için de dualar edildi.

Küçük hafızlık öğrencilerinin ilahileriyle devam eden program sonunda misafirlere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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