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Klasik müzik dünyasında "Sihirli Flüt" unvanıyla tanınan devlet sanatçısı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Şefika Kutluer tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali 30 Kasım'da başlayacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, "Doğu Batı ile Buluşuyor" temasıyla düzenlenen festival, Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışı 30 Kasım saat 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da "Kadim Medeniyetin Sesi-Türk-İran Dostluk Konseri" ile yapılacak.

Konserde Kutluer'e İran'dan gelen geleneksel enstrüman sanatçıları eşlik edecek. Türk ve İran müzik kültürlerinin izlerini taşıyan eserler, flütün yanı sıra tar, santur, kanun, ud ve bendir gibi enstrümanlarla seslendirilecek.

Festival, 6 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda ve 14 Aralık'ta CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da saat 20.00'de düzenlenecek "3 Coğrafya 1 Tutku" temalı konserlerle sürecek.

Konserlerde, Kutluer'e Madrid Konservatuvarı Büyük Ödülü sahibi Arjantinli gitarist Ricardo Moyano eşlik edecek. Anadolu ezgilerinin Endülüs ve Latin Amerika müzik gelenekleriyle harmanlanacağı konserlerde flüt ve gitar sanatseverlerle buluşacak.

Festival 17 yıldır kesintisiz düzenleniyor

Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, "Ace of MICE Awards 2020"de "En İyi Festival" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Ankara'da 2010'da başlayan ve sonraki yıllarda Anadolu'nun farklı kentlerine taşınan festival, salgın dönemi de dahil olmak üzere 17 yıldır kesintisiz düzenleniyor.

Bugüne kadar çok sayıda ülkeden sanatçı, orkestra ve şefi ağırlayan festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler ve sunumlar da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA