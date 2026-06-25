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İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye başkanları gözaltına alındı

İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye başkanları gözaltına alındı
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İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının üçüncü dalgasında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında inşaat ve imar konularında usulsüzlükler ve seçim öncesi rüşvet transferleri tespit edildi.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 3'üncü dalga operasyonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü dalga operasyonu düzenlendi. 'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen üçüncü dalga operasyonundan belediye başkanları ile birlikte 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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