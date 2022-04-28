Seferihisar'da öğrenciler iftar hazırladı

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda iftarlıkları meslek lisesi öğrencileri hazırladı.

Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, hazırladıkları çorba, hünkar beğendi, salata ve baklavayı iftara katılanlara servis etti.

İftara Kaymakam Naci Aktaş ile Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı.

Okul müdürü Celal Tetik, iftarda yaptığı konuşmada "Öğretmenlerim, öğrencilerim ve okul aile birliğimin el birliği ile bu organizasyonu yaptık. Biz bir meslek lisesiyiz. Misyonumuz burada ara eleman yetiştirmek. Yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerimizi bu akşam gördünüz, karınca gibi çalışıyorlar. Yemeğin hazırlanmasında öğrencilerimizin emeği çok büyük." ifadelerini kullandı.