Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı - Haberler

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Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı

AA - Cemrecan Tutar - Güncel
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Seferihisar'da emniyet kemeri denetimi yapıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İzmir Caddesi'ndeki denetime Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, jandarma ve emniyet ekipleri katıldı.

Kaymakam Aktaş, denetim sırasında durdurulan araçların sürücülerini emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara iyi bayramlar dileğinde bulunan Kaymakam Aktaş, çocuk yolculara da kırmızı düdük hediye etti.

Uygulama sırasında vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Seferihisar, Jandarma, İzmir, Güncel, Haberler

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