Seferihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ile Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu ilçe protokolü üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Olçaş, makamında tebrikleri kabul etti.

Seferihisar Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu.