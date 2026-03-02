Haberler

İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan operasyon sonucu 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve güvenlik güçleri, karada tespit ettikleri göçmenleri denizden ve karadan koordineli bir şekilde yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik insansız hava aracı, Seferihisar ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye denizden Sahil Güvenlik botları, karadan ise Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
