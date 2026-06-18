Haberler

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 1 zanlı daha gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen şirket çalışanı M.C.H. de yakalandı.

Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, dün aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu

Toprağın altında saklıydı! Tarihe ışık tutacak keşif
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın

İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?