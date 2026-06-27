Haberler

Balçova Belediye Başkanının annesi serbest bırakıldı

Balçova Belediye Başkanının annesi serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y., emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, İmar Müdürü tutuklandı.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y., emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler

İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Annesinin sözlerini ilk kez anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Yok böyle maç! Bu gol iptal oldu, bir takım üst tura çıktı