Seferihisar Belediyesi'nden madde bağımlılığına farkındalık etkinliği

EDİRNE (Bültenler) - 3 seanstan oluşan oyuna Seferihisar'da öğrenim görmekte olan öğrenciler katıldı.

Tiyatro Balans kurucusu Metin Karaman toplumsal olaylarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Edirne Lala Paşa'dan Hakkari Çukurca'ya kadar gittiklerini belirterek "Uyuşturucu kullanımının bu kadar yaygınlaşması ve yaş ortalamasının düşmesi ülkemiz için çok acı bir durum. Pirim Selahattin Özel'in deyimiyle soyadımız insan olmalı. Hep birlikte uyuşturucuya karşı mücadele edip farkındalık yaratmalıyız" dedi.

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