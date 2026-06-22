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İzmir'de Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü gözaltında

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İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce de belediye başkan yardımcısı ve diğer şüpheliler tutuklanmıştı.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında, İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bugün yapılan operasyonda, E.U. gözaltına alındı. Emniyete götürülen E.U.'nun işlemleri sürüyor.

Geçen 17 Haziran'da Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

19 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbir uygulamasıyla, şirket çalışanı M.C.H. ile birlikte serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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