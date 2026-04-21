İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.