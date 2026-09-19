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Şef Yunus Emre Akkor şehit ve gazi çocuklarıyla mutfağa girdi

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- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan 9 şehit ve gazi çocuğu, Akkor'un mutfağındaki atölyede yemek hazırlama süreçlerini deneyimledi Malzemelerin hazırlanmasından yemeğin sunumuna kadar mutfaktaki çalışmalara katılan çocuklar, kendi hazırladıkları lezzetleri birlikte tattı

Şehit ve gazi çocukları, şef Yunus Emre Akkor'un restoranında düzenlenen özel yemek atölyesinde hem yeni lezzetler hazırlamayı öğrendi hem de keyifli bir gün geçirdi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı" kapsamında etkinlik yapıldı.

Gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi ve toplumun farklı kesimleriyle güçlü bağlar kurulması amacıyla düzenlenen etkinlikte 9 şehit ve gazi çocuğu Akkor'la bir araya geldi.

Çocuklar, restoranın mutfağındaki atölyede, Akkor'un anlatımı ve yönlendirmeleri eşliğinde yemek hazırlama sürecinin farklı aşamalarını deneyimledi.

Malzemelerin hazırlanmasından yemeğin sunumuna kadar mutfaktaki çalışmalara katılan çocuklar, kendi hazırladıkları lezzetleri birlikte tatma fırsatı da buldu.

Gün boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Akkor, mutfak deneyimlerini paylaşırken çocukların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Atölye, yalnızca yemek yapma deneyimi değil, çocukların birlikte üretme, ekip çalışması, paylaşma ve yeni beceriler edinmelerine imkan sağlayan sosyal bir buluşmaya dönüştü.

Çocuklar, hazırladıkları yemeklerin ardından aynı sofrada bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Akkor, mesleki deneyimlerini paylaşarak gastronomi ve mutfak kültürüne ilişkin bilgiler verdi.

Çocukların gün boyunca şef önlükleriyle mutfakta aktif rol aldığı program, hazırlanan yemeklerin yenilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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