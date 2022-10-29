Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası, 8 gün sonra öldü
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Gaziantep'te, ambulansa taşınırken sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası Suriye uyruklu Hüseyin Mustafa, yoğun bakımdaki 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Mustafa'nın ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
21 Ekim'de Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, diyaliz hastası Hüseyin Mustafa hastanedeki tedavisinin ardından eve getirilirken sedyeden düştü. Yeniden hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Mustafa, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mustafa, yoğun bakımdaki yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Hüseyin Mustafa'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hüseyin Mustafa'nın yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.