Sedef Güler Davasında Mahkeme Sanıkların Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verdi... Anne Gülizar Sezer: Adalet Yerini Bulsun

(İSTANBUL) İki yıl önce Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in ölümüylü ilgili duruşmada Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Gülizar Sezer, "Benim çocuğumun bir tane sabıkası yokken, bir tane karakol kapısı açmamışken, onların onlarca suç dosyası var, suç kaydı var. Bunlar göz önünde bulundurulsun. Yargıya, adalete ben güvenimi kaybettim. O kaybettikleri güveni ben geri istiyorum ve sonuna kadar çocuğumun hakkını arıyorum" dedi. Sezer, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

2024 yılında Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı halde cansız bedenine ulaşılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüne ilişkin davanın 8. duruşması Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer ve avukatlarıyla tutuklu sanıkların da katıldığı duruşmada mahkeme, sanık Hüseyin Yiğit Ayvalık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine, Hande Yağmur Güngör ve Dilara Gün isimli şahıslar hakkında "öldürme" suçundan yürütülen ayrı bir soruşturma olup olmadığının tespiti için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdi. Aynı kişiler hakkında tanık sıfatıyla ifadelerinin alınması amacıyla yeniden zorla getirme emri çıkarıldı. Ayrıca sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi, duruşmayı 11 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından Avukatın Sesi İnisiyatifi ile Sedef Güler'in ailesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Sevda Demirtaş, Sedef Güler'in 4 Haziran 2024 tarihinde iş görüşmesine gitmek üzere evden ayrıldığını ve günler sonra cansız bedenine ulaşıldığını anımsattı. Olayın "talihsiz bir hadise" olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Demirtaş, faillerin delilleri gizlemeye yönelik hareket ettiğini savundu. Demirtaş, kadın cinayetlerine ilişkin cezasızlık politikalarına dikkat çekerek, "Kadın cinayetleri politiktir" ifadelerini kullandı.

"Adalete güvenimi kaybettim"

Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer ise açıklamasında, kızına yönelik iddialara "Uyuşturucu kullanıyordu ya da hayat kadınıydı. ya değiliz ya! Biz bunlar değiliz. ve bizim çocuklarımızı katledip de bunun savunmasını geçip de benim karşıma pişkin bir şekilde yapamazsın. Bu hakkı ben kimseye vermiyorum. Benim çocuğum ve diğerleri ne uyuşturucu bağımlısıydı ne de hayat kadınıydı. Bu şekilde hem benim çocuğumun canını alacaksınız hem de bu şekilde yargılamayı yürüteceksiniz. Ben bunları kabul etmiyorum. Sedef'imin de hayatı araştırılsın, onların da hayatı araştırılsın. Benim çocuğumun bir tane sabıkası yokken, bir tane karakol kapısı açmamışken, onların onlarca suç dosyası var, suç kaydı var. Bunlar göz önünde bulundurulsun. Yargıya, adalete ben güvenimi kaybettim. O kaybettikleri güveni ben geri istiyorum ve sonuna kadar çocuğumun hakkını arıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Sezer, dosyada adı geçen bazı kişilerin yeterince araştırılmadığını "Sadece içeridekiler üzerinde duruluyor. Ama bunlar şebeke halinde, şebeke halinde... Bunlar neden... ya suçsuzsa tamam, gelin burada benim karşımda ya 'bunun suçu yok' deyin, ondan sonra salın. Ben suçsuzken onları suçlayamam. Ama şu anda apaçık iştirak halinde, el birliğiyle benim çocuğumu katlettiler ve şu anda yurt dışına kaçtılar. İki kız yurt dışında. Hande Yağmur Gürgün ve Dilara Gön. İkisi de aynı havalimanından yarım saat arayla yurt dışına kaçtılar. İzel denilen kız... Soy ismi yok dosyada. Hiç ifadesi dahi alınmadı. Yani başından beri bütün her şey eksik." dedi.

Aile ve avukatlar, soruşturmanın genişletilmesini ve tüm şüphelilerin kapsamlı şekilde incelenmesini talep etti. Sezer, "Adalet yerini bulsun" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA