Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan Emre Olur tahliye edildi

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve 22 Eylül 2022 tarihinde suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Emre Olur tahliye edildi. 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten Emre Olur, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmiş ve 22 Eylül 2022 tarihinde 'Suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Olur'un bugün görülen duruşmasında tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verdi.

PEKER'İN AVUKATI DUYURDU

Emre Olur hakkında verilen tahliye kararını suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Twitter hesabından duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Emre Olur, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmiş, oturma işlemleri sırada gözaltına alınmıştı. BAE yetkililerince Arnavutluk'a gönderilen Olur, 18 Eylül'de Türkiye'ye iade edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Olur 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla üç gün sonra tutuklanmıştı. Hakimlik gerekçe olarak Olur'un 'Sedat Peker'le yakın ilişki içinde olması'nı göstermişti.

Emre Olur ile ilgili iddianame de 'örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı' da ifade edilmişti: "Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir."