Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti! Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı yaşamını yitirdi

Türkiye'de Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan "Tamburalı Paşa" lakabıyla tanınan emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, bu sabah tansiyon düşüklüğü nedeniyle gittiği hastanede hayatını kaybetti. Kundakçı'nın kalbinin durması üzerine saat 12.35'te yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hasan Kundakçı'nın 18 Ocak'ta Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Kundakçı'nın adı son olarak suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı suikastı açıklamasında gündeme gelmişti. Peker'in iddialarında adı geçen Korkut Eken yaptığı açıklamada, o dönem Barış Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'dan yardım istemesi üzerine, her ihtimale karşı Atilla Peker'le (Sedat Peker'in kardeşi) Kıbrıs'a gittiğini öne sürmüştü.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "1990'lı yıllarda terörle mücadelenin en önde gelen isimlerinden emekli Korgeneral Hasan Kundakçı vefaat etti. Kendisi ile ilk kez o genç bir üstteğmen ben ise 1.5 yaşında iken Tokyo'da karşılaşmıştık. Sonra 60 yıl boyunca bir çok kez uzun sohbetlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı;