Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü! Eşi koşulları zorlayıp paylaştı - Haberler

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Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü! Eşi koşulları zorlayıp paylaştı

Haberler.com - Güncel
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Uzun zamandır video yayınlayamayan ve paylaşım yapamayan Sedat Peker'in son görüntüsü eşi Ezgi Peker paylaştı. Sedat Peker'in çocuklarıyla oynarken görüldüğü videoya, eşi tarafından "Eşim de istemiyor çekmemi. O nedenle paylaşamıyorum çok fazla. Arada koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için ama" notunu düştü. Bir sonraki paylaşımda ise "İzni kopardım, çektikçe çekiyorum" notu dikkat çekti.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapamıyor. Ancak Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı, son zamanlarda yapmaya başladığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü! Eşi koşulları zorlayıp paylaştı

KIZLARIYLA OYNADIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Uzun süredir video yayınlamayan ve paylaşım yapamayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi Özge Peker, Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı. Paylaşımda Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte oyun oynadığı görülüyor.

Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü! Eşi koşulları zorlayıp paylaştı

"ARADA KOŞULLARI ZORLAYIP PAYLAŞIYORUM"

Paylaşıma Özge Peker, "Onlar da eğlenmişler çok evde. Gelir gelmez azıcık çektim sizin için. Eşim de istemiyor çekmemi. O nedenle paylaşamıyorum çok fazla. İsteklerinizi okuyorum. 7/24 beraberiz ama çekme şansım olmuyor, üzgünüm. Arada koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için ama" notunu düştü. Ezgi Peker, bir sonraki paylaşımda ise "İzni kopardım, çektikçe çekiyorum" notunu yazdı.

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