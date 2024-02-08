Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi

SEDAT OCAKÇI VE EŞİNİN DE ARASINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ İZMİR'E GETİRİLDİ

İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de arasında bulunduğu 4 kişi İzmir'e getirildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,