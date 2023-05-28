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Seçim sonrası Aşkale'de konvoy yapıldı

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13.Cumhur başkanlığı seçimleri 2. tur oylamaları sonuçları Türkiye geneli yüzde 85'i açılmışken oylamanın sonucunu bekleyemeyen Aşkale'ler kendini sokağa atarak sevinç gösterileri yapmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve filamalar ile araçlarda büyük bir konvoy yapıldı. Araç sayısının binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Seçim sonrası Aşkale'de konvoy yapıldı

ERZURUM - 13.Cumhur başkanlığı seçimleri 2. tur oylamaları sonuçları Türkiye geneli yüzde 85'i açılmışken oylamanın sonucunu bekleyemeyen Aşkale'ler kendini sokağa atarak sevinç gösterileri yapmaya başladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve filamalar ile araçlarda büyük bir konvoy yapıldı. Araç sayısının binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Güncel

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