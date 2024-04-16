Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı
31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.
SEÇİM SONRASI 2 AMELİYAT BİRDEN
5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.
SAÇLARINI BOYATTIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Özgür Özel'in dün katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı görüldü.