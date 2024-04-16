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Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı

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31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.

SEÇİM SONRASI 2 AMELİYAT BİRDEN

5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.

Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı

SAÇLARINI BOYATTIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Özgür Özel'in dün katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı görüldü.

Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Ameliyat Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

İbrahim Coşkun:

Komik :)

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Safe Safer:

Yakında kasette çıkartır “Tarkan Özel” plakçılarda Çok yakında !!!!! Single’ın adı “Atanın çakma çocukları dem-ce-ha-pırt”

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