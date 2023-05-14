Seçim 2023: Oy Kullanma İşlemi Saat 17: 00 İtibarıyla Sona Erdi

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün sabah saat 08:00’de başlayan oy verme işlemi, saat 17:00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün sabah saat 08: 00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17: 00 itibarıyla sona erdi.

81 il, 973 ilçede kurulan 191 binden fazla sandıkta bu sabah saat 08: 00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17: 00'de bitti ve sandıklar açılarak oy sayım işlemlerine başlandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da oy kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu İstanbul'da; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise oyunu Afyonkarahisar'da kullandı.

SANDIK KURULU MÜHRÜ, PUSULAYA YANSIDI

Türkiye'nin pek çok ilinden, cumhurbaşkanlığı oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından mühür basılması esnasında mühür izinin pusulanın ön tarafında adaylardan birinin bölümüne yansıyacak şekilde iz bıraktığı ve bu durumun özellikle Recep Tayyip Erdoğan bölümüne yansıdığı yönünde ihbarlar geldi. YSK'nin, 135 sayılı Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev Yetkileri başlıklı genelgesinin 42. maddesine göre; sandık kurulu mührünün pusulada bir adaya bulaşması durumunda oyların geçersiz sayılmayacağı açıklandı.

HARRAN'DA ERDOĞAN'A TOPLU MÜHÜR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki bir sandıkta toplu bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan için pusulalara mühür vurulduğuna ilişkin görüntüleri paylaştı, "Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş, sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edilmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Maksutefendi İlkokulu'nda okuma-yazma bilmeyen bir yurttaşı, oy kabinine girerek yönlendiren müşahitler hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bazı okullarda kolluk kuvvetlerinin sandık kurulu başkanlarının isim ve telefon bilgilerini toplayıp çeşitli telkinlerde bulunduğuna yönelik iddialar sonrasında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatı doğrultusunda tutanak tutuldu.

SEÇMENLER, BİLGİLERİ DIŞINDA SANDIK KURULU ÜYESİ OLARAK BİLDİRİLDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Gaziantep'te çoğu Yeşil Sol Parti'nin seçmeni olan yaklaşık bin kişi, bilgileri dışında Vatan Partisi adına sandık kurulu üyesi olarak bildirilmiştir. Özellikle yaş almış ve okuma-yazma bilmeyen kişilerden oluşan seçmenler, bu nedenle kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanamamıştır" açıklamasını yaptı.