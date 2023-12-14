Seçil Erzan, avukata, 'Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok, adıma da mal varlığı yok' demiş

Ünlü futbolcularının da aralarında bulunduğu kişilerin milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olaya ilişkin gelişmeler sürüyor. Erzan'ın, aldığı paraları geri ödemede güçlük çekmesi üzerine ocak ayından itibaren memleketi Çorlu'ya gelerek, birçok kişiden tanıtımını yaptığı fona yatırmaları için para istediği belirtildi. Çalıştığı bankada paraları bulunan müşteri listesini temin eden Erzan'ın, Çorlu'da bu kişilere tek tek ulaşıp, fona para yatıran futbol dünyasının ünlü isimlerini verip, "Siz de bu fona para yatırıp, yüksek kazanç elde edebilirsiniz" diyerek para talep ettiği ortaya çıktı. Çorlu'da birçok kişinin Erzan'ın fonuna para yatırdığı, bazı kişilerin de teklifleri reddettiği belirlendi.

PARAYI VERDİĞİ NAZLI'YI ERZAN'A LA ONAYLATTI

Çorlu'da kuyumculuk, inşaat ve akaryakıt alanlarında faaliyet gösteren iş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan'a fona yatırması için ilki 9 Ocak'ta 300 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyon 640 bin dolar verdi. Bu paranın 350 bin dolarını geri alan Kahraman'ın Erzan'dan 1 milyon 290 bin dolar daha alacağı bulunuyor. Seçil Erzan, teklifini kabul eden Kahraman'a parayı alması için Nazlı Can'ı gönderdiği ortaya çıktı. Kahraman, tanımadığı Can'ın fotoğrafını çekip, WhatsApp üzerinden Erzan'a atarak, "Bu kişiye mi vereyim?" diye sordu. Erzan'ın da "Verebilirsin" demesi üzerine Kahraman, Nazlı Can'a parayı verirken fotoğrafını çekerek, Erzan'a attı. Erzan, sonraki süreçlerde de Kahraman'dan para almak için Nazlı Can'ın kardeşi Kerem Can'ı gönderdiği belirtildi.

'TEHDİT Mİ EDİYORSUN BENİ'

Mart ayında verdiği parayı geri alamayan Ömer Kahraman, Erzan ile WhatsApp üzerinden temas kurup, parasını istediği yazışmalar ortaya çıktı. 8 ve 9 Mart tarihlerinde gerçekleşen o yazışmalar şöyle:

Seçil Erzan : Ömer aradım seni, Ömer Kahraman: Seçil bak, bu konuştuğumuz konuda çok ciddiyim, bir sıkıntı varsa lütfen bana söyle Seçil Erzan : Ömer gerçekten yok olsa söylerim Ömer Kahraman: Günaydın umarım bugün iyi bir haber vardır. Sen de benim için iyi bir haber yoksa cuma günü ben sana iyi bir haber vereceğim. Umarım senin böyle bir iyi bir habere ihtiyacın olmaz. Seçil Erzan : Günaydın Ömer tabi ki iyi bir haber vereceğim. Tehdit mi ediyorsun beni? Ömer Kahraman: Sen nasıl algılarsan Seçil Erzan : Ömer dışarıdayım seni arayacağım. Ömer arıyorum seni.

'70 DEFADAN FAZLA ARADIĞI SÖYLENİYOR'

Ömer Kahraman'ın avukatı Necdet Kaplan, müvekkilinin bölgede tanınan bir iş insanı olduğunu ve birçok iş kolunda faaliyet gösterdiğini söyledi. Seçil Erzan'ın daha önce Çorlu'da görev yaptığı için müvekkili Ömer Kahraman'ı tanıdığını söyleyen Kaplan, "Uzun yıllar irtibatı olmamış ama bu iş başlayınca müvekkilimize ocak ayı başında gelip, bu fondan bahsediyor. Bu fonda kendisinin de olduğunu, Denizbank üst yönetiminde Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu, Fatih Terim ve birçok ünlü futbolcunun olduğunu söylüyor. Bu fona girmesi gerektiğini, çok karlı bir yatırım olduğunu düşünüyor. Müvekkilimi ikna etmeye çalışıyor. İlk önce müvekkilim ikna olmuyor, sonra bir gazete kupürüyle tekrar geliyor, teklifte bulunuyor, müvekkilim bir daha düşünmek için süre istiyor. Sonra telefonla, ısrarla, baskıyla kaç defa aradığını bilmiyoruz ama 70 defadan fazla olduğu söyleniyor. Baskı kurduktan sonra müvekkilim yanına bir kısım para alarak, 9 Ocak 2023'te yaklaşık 300 bin dolar parayla Denizbank Levent Şubesi'ne götürüyor ve Seçil Erzan'a veriyor. Müvekkilimin beyanına göre, WhatsApp yazışmalarında da var. 1 milyon 640 bin dolar toplamda para veriyor, bunun 350 bin dolarını alıyor, 1 milyon 290 bin dolar daha alacağı var" dedi.

'BAHSETTİĞİMİZ MİKTAR, ÇOK YÜKSEK'

Seçil Erzan'ın Ömer Kahraman'a ödeme tarihleri verdiğini söyleyen Kaplan, "Müvekkilim en son 10 Şubat 2023 tarihinde para verdikten sonra Seçil Erzan'dan bir daha para alamıyor. Para alamayınca da ısrarla telefonla, görüntülü olarak, WhatsApp aramasıyla bir türlü olumlu dönüş olmayınca müvekkilim de şüpheleniyor. Israrla aramasının ardından Göktürk'teki evine gidiyor, banka şubesine gidiyor. En son ulaşamayınca sonradan herkes gibi medyadan öğreniyor. Bahsettiğimiz miktar, çok yüksek bir miktar. Müvekkilim için de çok yüksek bir miktar. Faaliyet gösterdiği iş alanların da bile bu sebepten dolayı işi çok aksadı. Çok ciddi şekilde mağdur oldu. Şu anda devam eden bir ceza davası var. Bu davaya müdahil olduk. İstanbul'da meslektaşlarımızın açtığı davalar var, alacak davası bunlar. Onlar da Seçil Erzan'ın bir mal varlığına rastlanmadı. Seçil Erzan ile ilgili şu gün itibarıyla bir hukuk davası açmadık" diye konuştu.

'SEÇİL, BÖLGEDE UZUN BİR SÜRE ÇALIŞTI'

Kaplan, Seçil Erzan'ın Çorlu ve çevresinde para toplamak için çalıştığını gördüklerini belirterek, "Bu bölgede Seçil Erzan'ın uzun bir süre çalıştığını görüyoruz. Bize gelen, arayan meslektaşlarımızdan duyuyoruz. Bir dönem gelmiş, para toplamaya çalışmış. Uzun bir süre, uzun bir müşteri listesi ile gelip, görüştüğünü biliyoruz. Bu amaçla bizi 5 tane meslektaşımız aradı. Bunun içerisinde 220 bin dolardan başlayıp, 700 bin dolarak kadar alacağının olduğunu söyleyen meslektaşlarımız oldu. Ceza davasında söylenen rakamlar, 45 milyon dolar civarında. Ama bu işin burada, bize iletilen 150 milyon doların üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgede çalıştığından eminiz ama kimden ne kadar aldığına ilişkin net bir bilgimiz yok. Bunu meslek odalarında da konuştuğumuzda söylüyorlar. Bazı arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışmış. Hatta bir meslektaşımıza da ulaşmaya çalışmış, aramış ısrarla. Ama meslektaşımız 'Bende o kadar para yok, sana yatırım yapacak param yok' deyip geri çevirmiş. Öyle düşünüyoruz ki Denizbank hesabı olanları incelemiş. Buraya kendini yakın hissetmiş, burada çalışmış, burada bir geçmişi var. Buralı olması münasebetiyle, burada daha çok çalıştığını düşünüyorum" dedi.

'SEÇİL ERZAN İLE 1 KEZ GÖRÜŞTÜM'

Seçil Erzan'ı tutuklanmasının ardından 8 Mayıs'ta cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Kaplan, "Seçil Erzan ile cezaevindeyken 1 kez görüştüm. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdikten sonra görüştüm. Müvekkilim dolandırıcılığın mahiyetini bilmiyordu. Kendisi gibi 2-3 kişi olduğunu düşünüyordu. Bu para alışverişinde Seçil Erzan; 'Benim gayrimenkullerim var, taşınmazlarım var, bir şey olursa sana zararını buradan gideririm gibi' bir beyanda bulunmuş. Bu amaçla müvekkilim 'Paramız gittiyse bari bize vaat ettiği taşınmazları versin' amacıyla gittik, görüştük. Cezaevinde, 'Seçil Erzan siz misiniz?' dediğimde, 'Evet, benim' dedi ve ağlamaklı bir sesi vardı. Elinde kağıt ve kalemle gelmiş. Olası ki görüşmek için kendi vekilini bekliyordu. Beni görünce bir irkildi, geri bir adım attı hatta hiç oturmadı, ayakta görüştü. Ben de müvekkilimin ismini söyledim, 'Sizin daha önce ona böyle bir taahhüdünüz var, en azından müvekkilimi zarardan kurtaracak şekilde ana parasını ödeyecek bir yol bulalım' dedim. 'Benim ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok. Şu anda o psikolojide de değilim. Zaten benim adıma da bir mal varlığı yok, ödeyemem' dedi. Toplamda baktığınızda, görüşme bir 5 dakika olmamıştır. Çok bitkindi, konuştuğumuzda ağlıyordu zaten. Bizden son olarak çıkarken, 'Ne olur benim vekilimi arayın. Bana ulaşsın, burada dayanamıyorum artık' gibi bir ibare de kullandı" diye konuştu.