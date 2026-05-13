Giresun ilkbahar renklerine büründü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ilkbaharın sarı ve yeşil tonları hakim oldu.

Tepeltepe köyündeki Kılıçkaya Barajı çevresinin yanı sıra Fatih ve Yavuz Selim mahallelerindeki tarlalar, sarı çiçeklere büründü.

Yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşen çiçekler, bölgede renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Tarlaları sarı örtüyle kaplayan çiçekler, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

İlçede ilkbahar ve canlanan doğa dronla görüntülendi.