Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için Rzeszow'da yetkililerle anlaşma imzaladı - Haberler

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Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için Rzeszow'da yetkililerle anlaşma imzaladı

AA - Güncel
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Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Sean Penn'in kurucusu olduğu Community Organized Relief Effort adlı sivil toplum kuruluşu, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan sivillerin geldiği Polonya'nın Rzeszow kentinde, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için yetkililerle bir anlaşma imzaladı.

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Sean Penn'in kurucusu olduğu Community Organized Relief Effort adlı sivil toplum kuruluşu, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan sivillerin geldiği Polonya'nın Rzeszow kentinde, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için yetkililerle bir anlaşma imzaladı. Düzenlenen imza töreninde Sean Penn de yer aldı.

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için Rzeszow'da yetkililerle anlaşma imzaladı

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için Rzeszow'da yetkililerle anlaşma imzaladı

Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için Rzeszow'da yetkililerle anlaşma imzaladı

AA / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sean Penn, Ukrayna, Polonya, Güncel, Haberler

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