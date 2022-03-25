Sean Penn, Ukraynalı mültecilere yardım için Rzeszow'da yetkililerle anlaşma imzaladı

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Sean Penn'in kurucusu olduğu Community Organized Relief Effort adlı sivil toplum kuruluşu, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan sivillerin geldiği Polonya'nın Rzeszow kentinde, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için yetkililerle bir anlaşma imzaladı. Düzenlenen imza töreninde Sean Penn de yer aldı.