Sean Penn kazandığı Oscar ödüllerinden birisini Zelenskiy'e hediye etti

Amerikalı ünlü oyuncu Sean Penn, Kiev'i ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e kazandığı Oscar ödüllerinden birisini hediye etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Amerikalı aktör ve film yönetmeni Sean Penn, üçüncü kez Ukrayna'yı ziyaret etti.

Penn, Ukrayna'nın zaferine olan inancının bir sembolü olarak yanında getirdiği Oscar heykelini savaşın sonuna kadar kalması kaydıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e verdi.

Zelenskiy de bu jeste karşılık ülkesi Ukrayna adına Sean Penn'e III. Derece Liyakat Nişanı takdim etti.