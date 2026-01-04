Haberler

Sdg ve Şam Hükümeti Yetkilileri Arasındaki "Askeri Entegrasyon" Toplantısı Sona Erdi

Güncelleme:
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının sona erdiğini duyurdu. Görüşmelerin askeri entegrasyon süreci çerçevesinde yapıldığı belirtiliyor.

SDG'nin yaptığı açıklamaya göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliğinden bir heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'da, Şam hükümeti yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

Açıklamada, "Bu görüşmeler, askeri entegrasyon süreciyle ilgili olarak yapıldı. Detaylar ve sonuçlar daha sonra paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
