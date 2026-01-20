Haberler

Şam, Sdg'nin El-Aktan Cezaevi'ne İlişkin Suçlamalarını Reddetti

Güncelleme:
Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nde su, gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını belirtti. Suriye Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları yalanladı ve cezaevinin güvenli olduğunu öne sürdü.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye hükümetine bağlı güçlerin, IŞİD tutuklularının bulunduğu Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin su tedarikini, tesisi kuşattıktan sonra kestiğini öne sürerken, Suriye Savunma Bakanlığı, cezaevi çevresinde çatışmalar yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı.

SDG Medya Merkezi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu durumun cezaevinde "ciddi bir su sıkıntısına" yol açtığını, buna ek olarak gıda ve tıbbi malzeme eksikliğinin de yaşandığını iddia etti. Açıklamada, suyun kesilmesinin, "Şam bağlantılı grupların" cezaevini topçu ateşiyle bombalamasının ardından gerçekleştiği ileri sürüldü.

SDG, "Bu uygulamalar insani standartların açık bir ihlalidir ve tutukluların hayatı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdiği açıklamada, "Bu adımın yol açacağı tüm insani ve güvenlik sonuçlarından Şam'ı tamamen sorumlu tutuyoruz ve uluslararası kuruluşları, cezaevinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için acilen müdahaleye çağırıyoruz" denildi.

Suriye'nin doğusunda SDG'nin kontrolündeki cezaevlerinde yaklaşık 10 bin IŞİD'li, kamplarda ise 50 bin aile üyesi bulunuyor.

Suriye Savunma Baknalığı'ndan yalanlama

Suriye Savunma Bakanlığı ise cezaevi çevresinde çatışmalar yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlığın Medya ve İletişim İdaresi, Suriye devlet ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, cezaevinin tamamen güvence altına alındığını ve askeri polis ile iç güvenlik güçlerinin cezaevi çevresinde konuşlandığını söyledi. Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın El-Aktan Cezaevi yönetimiyle sürekli temas halinde olduğu ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanmasının sağlandığı öne sürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
