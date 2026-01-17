Sdg Komutanı Mazlum Abdi: Halep'in Doğusundaki Güçlerimizi Yarın Saat 07.00'de Fırat'ın Doğusuna Çekiyoruz
(ANKARA) – Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrısı üzerine Halep'in doğusundaki güçlerini yarın saat 07.00 itibarıyla Fırat'ın doğusuna çekeceklerini açıkladı.
Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, birleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyet göstergesi ve 10 Mart'ta varılan anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasına bağlılık kapsamında alındığını belirtti.