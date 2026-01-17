Haberler

Sdg Komutanı Mazlum Abdi: Halep'in Doğusundaki Güçlerimizi Yarın Saat 07.00'de Fırat'ın Doğusuna Çekiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrısının ardından Halep'in doğusundaki güçlerini yarın sabah Fırat'ın doğusuna çekme kararı aldıklarını duyurdu.

(ANKARA) – Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrısı üzerine Halep'in doğusundaki güçlerini yarın saat 07.00 itibarıyla Fırat'ın doğusuna çekeceklerini açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrısı üzerine Halep'in doğusundaki temas hatlarında bulunan güçlerini yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat'ın doğusuna çekme kararı aldıklarını açıkladı.

Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, birleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyet göstergesi ve 10 Mart'ta varılan anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasına bağlılık kapsamında alındığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davası sona erdi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Görüşmeye damga vuran kare