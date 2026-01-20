Haberler

Haseke Ve Kobani'de Hükümet Güçleri İle Sdg Arasında Çatışmalar Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri, Kobani yakınlarında hükümet güçleri tarafından yapılan iki saldırıyı püskürttüğünü açıkladı. Saldırılarda askeri araçlar imha edilirken, Haseke'nin dış mahallelerine Suriye ordusu birlikleri ulaştı. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kobani yakınlarında hükümet güçleri tarafından düzenlenen iki saldırıyı püskürttüğünü duyurdu. Bölge medyasında yer alan haberlere göre Suriye ordusu birlikleri Haseke kentinin dış mahallelerine ulaştı.

Suriye'de Şam ve SDG arasında 18 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, son iki günde merkezi yönetim güçlerinin SDG kontrolündeki Deyri Zor ve Rakka'yı ele geçirmesi, ardından Kürt nüfus yoğunluklu Hasake ve Kobani'ye doğru ilerlemesiyle yaşanan çatışmaların yansımaları sürüyor.

SDG, Kobani yakınlarında hükümet güçleri tarafından düzenlenen iki saldırıyı püskürttüğünü, zırhlı askeri araçlar ile tankların imha edildiğini ve saldırılarda can kayıpları yaşandığını ileri sürdü. SDG, 2014 yılında IŞİD'in kentten çıkarılmasına öncülük edip Kobani'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Öte yandan bölge medyasında yer alan haberlere göre Suriye ordusu birlikleri Haseke kentinin dış mahallelerine ulaştı. Suriye askerlerinin, aşiret güçlerinin desteğiyle, doğuda Rakka'dan ve güneybatıda Deyrizor'dan ilerledikten sonra Haseke'nin güney girişindeki bir kavşakta görüldüğü belirtiliyor.

Haseke vilayetinin kontrolü, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında ve SDG Komutanı Mazlum Abdi arasında dün yapılan görüşmede başlıca anlaşmazlık konularından biri olmuştu. Medyada SDG kaynaklarına dayandırılan iddialara göre Abdi vilayetin tamamen SDG kontrolünde olmasını talep etti. Suriye Cumhurbaşkanı ise bu talebi reddederek, kentin devredilmemesi halinde güç kullanarak alınacağı tehdidinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz