SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Gaziler Günü" etkinliği yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başhekim Prof. Dr. Engin Koyuncu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal'e "Gazilik" ünvanı verilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

19 Eylül'ün, Türk milletinin kahraman evlatlarının canı pahasına topraklarını vatan kılışının, fedakarlığın, cesaretin ve onurun günü olduğunu belirten Koyuncu, "Aynı zamanda bu, tüm gazilerimize gösterilen saygının, vefanın ve minnettarlığın sembolüdür. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan vatan toprakları, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin armağanı ve emanetidir." dedi.

Gazilere seslenen Koyuncu, şöyle konuştu:

"Millet olarak, bugün birlik ve beraberlik içinde özgür biçimde yaşıyorsak yurdu için canını ortaya koymaktan çekinmeyen sizlerin eseridir. Yazdığınız destanlarla Türk milletinin hafızasına kazınan adlarınız, sonsuza kadar yaşayacak ve cesaretiniz karşılaşacak tüm olumsuzluklarla mücadelede bizlere güç ve ilham vermeye devam edecektir. Hatıralarınızı yüceltmek, gazi olarak verdiğiniz hayat mücadelesinde sizlere sahip çıkmak, yanınızda olmak milletimizin ve devletimizin tarihine ve değerlerine bağlılığının bir ifadesidir ve bizim en önemli vazifemizdir. Sizlere minnettarız."

Etkinlikte konuşan gazi Ahmet Akbaş da gaziliğin, hiçbir makamla ölçülemeyecek kadar yüce bir mertebe olduğunu belirterek, "Çünkü gazi olmak, vatan toprağına bedeninden bir parça bırakmak, bayrağın dalgalanması uğruna ömründen ömür vermektir. Gazi olmak, yalnızca cephede kazanılan bir ünvan değil aynı zamanda milletin kalbinde, hafızasında ebedi yer bulan bir onurdur." diye konuştu.

Etkinlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından konser verildi, Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş da katıldı.