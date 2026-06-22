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Adana'da "Akademik Yükselme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi

Adana'da 'Akademik Yükselme ve Belge Takdim Töreni' düzenlendi
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akademik yükselme ve belge takdim töreni düzenledi. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin uluslararası görünürlük hedefini vurguladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akademik Yükselme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda yapılan törende, akademik yükselmeye hak kazanan akademisyenlere cübbeleri giydirildi, başarı belgeleri verildi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, programdaki konuşmasında, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi, hem millete hem eğitime hizmet hem de uluslararası görünürlükte Türkiye'nin çıtasını yükseltmek için kuruldu." dedi.

Törene, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, SBÜ Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
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