Darülaceze Sağlık Yüksekokulu Açıldı

Darülaceze'nin tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınması amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şefkat ve ilim temelli iki güzide kurumu olan Darülaceze ve SBÜ, bir asrı aşan tarihi mirasla aynı insani vizyonda yeniden buluştu.

Bu kapsamda, Darülaceze Başkanlığına bağlı Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri yerleşkesinde, SBÜ bünyesinde Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açıldı.

Yüksekokula bu yıl fizyoterapi, hasta bakımı ve yaşlı bakımı programlarında 137 öğrenci kabul edilecek.

Ayrıca öğrenciler için yurt imkanı da sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yüksekokulun yalnızca Türkiye için değil dünya için de örnek teşkil eden bir model olduğunu belirterek, "Eğitim süresince öğrencilerimiz hem teorik derslerini alacak hem de yaş almış büyüklerimizle, çocuklarımızla aynı yaşam alanında bulunarak pratik becerilerini geliştirme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca kampüs içerisinde yer alan öğrenci yurduyla barınma ihtiyacını da güvenli ve huzurlu bir ortamda karşılayacaklar. Eğitimi hayatın içine yerleştiren, bilgiyi vicdanla buluşturan bu yaklaşımın benzeri bugün dünyada yoktur." ifadelerini kullandı.

Aydın, projenin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Darülaceze Başkanına ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise Darülaceze'nin, 130 yıldır insana saygı ve yaşlıya hürmet esasına dayanan kadim bir anlayışın kurumlaşmış hali olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darülaceze'ye göstermiş olduğu özel teveccüh ile Arnavutköy'de açılan Sosyal Yaşam Şehri'nin dünyaya model olacak bir projenin ilk adımı olduğunu ifade eden İslam, "Şimdi bu anlayışla bir büyük adımı daha Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kurduğumuz güçlü işbirliği sayesinde eğitimle atıyoruz. Bu yüksekokul sayesinde gençlerimiz, yaş almış büyüklerimiz ve çocuklarımızla aynı atmosferi soluyarak, yalnızca mesleklerini en doğru yerde uygulamalı öğrenmekle kalmayacak merhamet, sabır ve toplumsal sorumluluğu da bir hayat tarzı olarak yaşayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

İslam, "Aile Yılı"nda bu vizyoner adımı mümkün kılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ve işbirliği için Prof. Dr. Kemalettin Aydın'a teşekkür etti.