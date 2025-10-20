SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2025-2026 akademik yılı açılışı yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezince, 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı ile Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni gerçekleştirildi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Başhekimlik Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, tıp fakültesi mezunları ve akademisyenlerinin giydiği cübbede Kurtuluş mücadelesinin ruhu olduğunu söyledi.

Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetine kadar askeri tıp eğitimi ile askeri sağlık hizmetinin birbirinden farklı yürüdüğünü belirten Aydın, "Askeri tıp eğitimi daima sivildedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 Üniversite Reformunda da askeri tıp eğitimi sivillerle beraberdir. Ancak ve ancak Kenan Evren'in darbe yasalarında askeri tıp eğitimi sivillerden ayrılıp askeri alana taşınmıştır. 2016'daki darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan bu bileşkeyi sağladığında, 1933'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün imza attığı üniversite reformuna geri dönülmüştür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok sayıda yabancı öğrencinin tıp eğitimi gördüğünü anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"SBÜ'nün Kudüs halkının, Gazze'nin yanında olduğunu ilk günden itibaren deklare ettiğini ve emperyalist güçlerin uşağı olarak İsrail'in orada ana sütünden kesilmemiş bebekleri bomba yağmuruna tuttuğu bu soykırımı kınadığımızı, kınamaya devam ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Kudüslü evlatlarımız da bizde eğitimini alıyor ve ülkelerine doktor olarak geri dönüyor."

Antalya Valisi Hulusi Şahin de tıp fakültelerinin sadece doktor yetiştirmediğini, memleketi için kalbi çarpan, mücadele eden, dertlenen insanlar yetiştirdiğini belirtti.

Tıp fakültesi mezunlarının Milli Mücadele döneminde insanüstü çaba gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Bugün bu milletin fedakar insanlarının evlatları profesör, doçent, öğretim üyesi, hekim olarak her yeri dolduruyor. Türkiye'nin tıp fakültelerinden mezun olan Nobel Ödülü alan hocalarımız var." dedi.

"Şehir hastanemizi güçlü akademiye sahip hastane konumuna getirmek istiyoruz"

Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan ise kendilerine bağlı Antalya'da 18 hastane olduğunu, bunlardan 2'sinin merkezde eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Kentte 1500 yataklı şehir hastanesi olduğunu belirten Özkan, "Ne var ki orada akademisyen açığımız var. Çok iyi yönetimi var. Ama daha orada alacağımız çok mesafe var. Etrafımızda akademi ateşiyle yanan, bu konuda çalışmaya inançlı arkadaşlarımız varsa lütfen birbirleriyle görüşsün. Şehir hastanemizi de en az Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kadar güçlü akademiye sahip hastane konumuna getirmek istiyoruz. Bu bakımdan desteklerinizi bekliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir üst ünvana terfi eden akademisyenlere akademik cübbelerinin giydirildiği biniş töreni gerçekleştirildi.

Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Aras, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.