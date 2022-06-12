Sazlık yangını şüphelisi: Delil olması için bölgede selfie yaptım - Haberler

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki sazlıkta yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Davut Açar (31), "Kamışlardan gölgelik yaparak geçimimi sağlıyorum. İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.

Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut Açar'ı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını ateşe verdiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.