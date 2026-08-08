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Sazlıbosna Barajı'nda mahsur kalan karabatak kurtarıldı

Sazlıbosna Barajı'nda mahsur kalan karabatak kurtarıldı
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Taylan ERGÜN / İSTANBUL – Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Barajı’nda balıkçıların bıraktığı misina ve ağ parçalarına dolanarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL – Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların bıraktığı misina ve ağ parçalarına dolanarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan kuş, yeniden yaşam alanına bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, baraj içerisindeki ağaçlık bölgede bir karabatağın misina ve balık ağına dolanarak çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bot yardımıyla gölün ortasında bulunan ağaçlık alana ulaştı. Dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, misina ve ağlara dolanan karabatağı bulunduğu yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Kıyıda yapılan müdahalede kuşun vücuduna dolanan misina ve ağ parçaları tek tek kesilerek temizlendi. Herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı belirlenen karabatak, kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı. Karabatağın misinalardan kurtarıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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