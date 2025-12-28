Ünlü sanatçıların giyim tarzını oyuncak bebek elbiselerine uyarlıyor

Samsun'da yaşayan 60 yaşındaki Şaziye Kardaş, sanatçıların giyim tarzlarından esinlenerek oyuncak bebekler için örgü kıyafet tasarlıyor.

Yaklaşık 7 yıl önce bir arkadaşının torununa oyuncak bebek elbisesi ördüğünü gören Şaziye Kardaş, kendisi de ördüğü oyuncak bebek elbiselerini çocukları sevindirmek için yaşadığı ve 38 dairenin bulunduğu apartmandaki bütün kız çocuklara hediye etti.

Oyuncak bebek elbisesi örmeye devam eden Kardaş, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş gibi sanatçıların elbiselerinden esinlenerek oyuncak bebekler için benzer elbiseler tasarladı.

Kardaş, yaptığı kıyafetleri oyuncak bebeklerle birlikte 500 liradan, yalnızca kıyafetlerini ise 250 liradan, katıldığı etkinliklerde ve sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor.

"Bebeklerime benzeyen isimleri koymaya çalışıyorum"

Bankadan emekli, 2 erkek çocuk annesi Kardaş, AA muhabirine, tasarımlarında sanatçıların sahne kostümlerini ve karakteristik stillerini yansıtmaya çalıştığını, her bebeğe ilham aldığı sanatçının adını verdiğini söyledi.

- Çocukken hiç oyuncak bebeği olmamış

Çocukluğunda hiç oyuncak bebeği olmadığını, bunun burukluğunun içinde kaldığını anlatan Kardaş, "İçimde böyle bir burukluk var. Hiçbir çocuk bebeksiz kalmamalı diye düşündüm. O yüzden devam ediyorum." dedi.

El işi yapmaya küçük yaşlarda başladığını, tığ işini annesinden öğrendiğini ve zamanla kendi tarzını geliştirdiğini anlatan Kardaş, "Ben bunu çocukluktan beri yapıyorum. İlk tığı annem öğretti. Sonra ablamın el işlerini alıp yapmaya çalışarak öğrendim. O yıldan bu yıla kadar hiç elim boş kalmadı." diye konuştu.

Ünlü sanatçılardan ilham alarak bebeklere isimler verdiğini vurgulayan Kardaş, şunları kaydetti:

"Hepsi kendi ruh yapımla alakalı bir şey. Kendim tasarlıyorum, hiçbir yere bakmıyorum. Sanatçılardan örnek alarak onlara isimler veriyorum. Bülent Ersoy'un elbisesini yaptım ve sattım. Emel Sayın, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Esmeray gibi isimlerden esinlendiğim bebeklerim var. Bebeklerime benzeyen isimleri koymaya çalışıyorum."

Kardaş, yaptığı örgülerde kullandığı ipliklerin çocuk sağlığına uygun olmasına dikkat ettiğini de sözlerine ekledi.