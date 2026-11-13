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Saz kedisi, Denizli Çivril'de Doğa Koruma ekiplerince görüntülendi

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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi, Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince doğal yaşam alanında görüntülendi. Sazlıklar arasında bir süre dolaşan kedi daha sonra gözden kayboldu.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi kamerayla kaydedildi.

Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmalar sırasında saz kedisine rastladı.

Ekipler tarafından doğal yaşam alanında görüntülenen kedi, sazlıklar arasında bir süre dolaştı. Kedi, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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