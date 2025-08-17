Savur'da Sürücü Adayları Direksiyon Sınavına Girdi

Savur'da Sürücü Adayları Direksiyon Sınavına Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde sürücü adayları direksiyon sınavına katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, sınavların ilçede yapılacak olmasının, sürücü adayları için büyük bir kolaylık olduğunu vurguladı.

Mardin'in Savur ilçesinde sürücü adayları direksiyon sınavına girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, Kaplan Mahallesi TOKİ mevkisinde belirlenen alanda yapılan sınav yerine geldi.

Görevlilerle görüşen Şengül, sürücü adaylarına başarı diledi.

Burada açıklama yapan Şengül, "Belediye Başkanımız Engin Uğur Hamidi'nin destekleri sayesinde vatandaşlarımız artık sınavlar için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Yeni yönetmeliğin getirdiği düzenlemelerle sürücü adaylarının nitelikli eğitim alması ve trafikte daha güvenli sürücüler olarak yer almaları hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sürücü adayları da direksiyon sınavının ilçede yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
İstanbul'un dev AVM'si krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

İstanbul'un dev AVM'si krizde! Bir anda tüm dükkanlar boşaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.