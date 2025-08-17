Savur'da Sürücü Adayları Direksiyon Sınavına Girdi

Mardin'in Savur ilçesinde sürücü adayları direksiyon sınavına girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, Kaplan Mahallesi TOKİ mevkisinde belirlenen alanda yapılan sınav yerine geldi.

Görevlilerle görüşen Şengül, sürücü adaylarına başarı diledi.

Burada açıklama yapan Şengül, "Belediye Başkanımız Engin Uğur Hamidi'nin destekleri sayesinde vatandaşlarımız artık sınavlar için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Yeni yönetmeliğin getirdiği düzenlemelerle sürücü adaylarının nitelikli eğitim alması ve trafikte daha güvenli sürücüler olarak yer almaları hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sürücü adayları da direksiyon sınavının ilçede yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.