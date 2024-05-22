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Savur'da Gençlik Haftası etkinliği: Bağımlılığa dikkat yürüyüşü

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Savur ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler bağımlılığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yaptı. Savur Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı Dr. Musaye Konak Özçelik, 'Gençlerimiz her türlü bağımlılığına karşı. Faydalı nesiller yetiştirmeyi kendimize amaç olarak belirledik.' dedi.

Savur ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler bağımlılığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, Savur tarihi çarşı merkezinden başlayarak Hükümet Konağı önüne kadar bağımlılığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Savur Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı Dr. Musaye Konak Özçelik, "Gençlerimiz her türlü bağımlılığına karşı. Faydalı nesiller yetiştirmeyi kendimize amaç olarak belirledik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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