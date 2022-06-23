Savunma sanayisinde kadın gücü

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) kadın mühendisleri, Türk savunma sanayisinin milli projelerinde etkin görev alıyor. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni 'TCG İstanbul' ile Türkiye'nin ilk mini vurucu İHA'sı 'Kargu'ya kadar pek çok önemli projede çalışan Burcu Sarısoy (36), "Kadın mühendisler, her zaman projelere çok yönlü bir perspektif katabiliyor. Problem çözme yeteneklerimiz daha gelişmiş olabiliyor ve analitik zekamız da bu sektör için çok uygun" dedi.

Son yıllarda yerli ve milli üretim projeleri ile büyük atılım içindeki savunma sanayisinde; kadın mühendisler de inovasyondan araştırma-geliştirmeye, tasarımdan üretime kadar pek çok çalışma ile başarıya imza atıyor. STM'de sürü zekası, siber güvenlik ve tekne donatım alanlarında çalışan 3 kadın mühendis, '23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nde savunma sanayisinde kadının gücünü anlattı.

Tekne donatım mühendisi olarak askeri gemilerin genel ve detay mahal yerleşim yerlerini tasarladığını, gemilerin belli parçalarını modellediğini ve testlerini gerçekleştirdiğini aktaran İnce, işinin bir kısmının ofiste bir kısmının da tersane, gemi veya fabrikada geçtiğini söyleyerek, "Ofis dışında olduğum zamanlarda kadın olmanın hiçbir dezavantajını yaşamadım. Kadınların detaycılık, titizlik gibi özelliklerinin yaptığım işte ve bu sektörde çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Ben ve aynı ofisi paylaştığım onlarca kadın arkadaşım gururla projelerimize katkıda bulunuyor; kadın ve erkek mühendis ayrımını hissetmiyoruz. Türk kadını her alanda cinsiyet ayrımına karşı olup, başarılı olacak güce sahip" diye konuştu.