Savunma Sanayii, İnsansız Deniz Araçlarını Yakın Zamanda Saha ile Buluşturacak

SAVUNMA Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik insansız deniz araçlarını (İDA) yakın zamanda sahaya vermiş olacağız" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen '5'inci Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi', Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek katıldı.

'İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNE İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek teknolojiye sahip, modern silah ve teçhizatla donatılmış, etkin bir yapıya kavuşturulmasında sektörün rol paylaşımını desteklediklerini söyledi. Duralı, "İhtiyaçlarımızın yurt içinden Ar-Ge'ye dayalı programlarla karşılanmasına önem veriyor ve ihtiyaçların belirlenmesi dahil savunma planlama sistemini sürekli daha da iyileştirmeye gayret ediyoruz. Tüm geliştirme ve üretim faaliyetlerinde; uluslararası standardizasyon, kodlama ve kalite güvence sisteminin kurulmasını önemsiyor, bağımsız test ve değerlendirme yapabilecek, milli test ve değerlendirme merkezlerine ve sertifikasyon yeteneklerine sahip olmayı önemsiyoruz. Milli kaynakların verimli kullanımı için kamu ve sanayi kuruluşları arasında eş güdüm sağlanarak üniversite, sivil sektör firmaları ve araştırma kurumlarının mümkün olduğunca öncelikli alan ve ihtiyaçlara yönlendirilmesi için ilgili taraflar ile iş birliği ve koordine içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Türkiye'nin bir ülkenin yaşayabileceği bütün tehditleri sahada yaşadığını belirterek, "Dron teknolojisiyle artık kritik tesisler de tehdit altında. Tehditler sürekli gelişiyor ve tehdit unsurları da teknolojiden faydalanıyor. Sahada sürekli var olmanız gerekiyor ve yeni teknolojilere yatırım yapmanız gerekiyor. Sahada emniyet güçlerimize ve silahlı kuvvetlerimize bu yeni teknolojileri teslim etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yapay zekayı da sahada kullandıklarını vurgulayan Şeker, "Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümleri de yapay zekayla getiriyoruz. Sensörlerimiz çok fazla sürekli veri akıyor ve görüntü geliyor ancak operatörlerin saatlerce bunları izlemesi ve onlardan bir tehdit görmesi artık belli bir süre sonra zorlaşıyor. İşte burada nesne tanıma gibi çözümler oluşturuyoruz. Olay tahmini gibi oto-optimizasyon gibi yapay zekayla ilgili unsurları da sahaya kurmaya devam ediyoruz. Yine geniş alan gözetlemeyle ilgili yeni kurduğumuz bir sistemle 38 km'lik bir alanın tüm verilerini toplayabiliyoruz. Balon sistemleri kurduk sahaya denemeler yapıyoruz" dedi.

'İKA'LARIMIZ ENVANTERE GİRİYOR'

Modüler Üs Bölgeleri Projesi'nin terörle mücadelede Türkiye'ye büyük fayda sağladığını kaydeden Şeker, "Bu bizim bölgede alan hakimiyetini ele geçirmemizi sağladı. Kıyılarımıza yönelik de birçok proje hayata geçirdik, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik insansız deniz araçlarını da yakın zamanda sahaya vermiş olacağız. Bir taraftan da insansız kara araçlarımız (İKA) var. Bunlar depremde kurtarma faaliyetlerinde bile kullanıldı. Şimdi sahada farklı görevler alacak İKA'larımız da yavaş yavaş envantere giriyor. Özellikle değişik konseptler altında İKA'larımız kullanılacak. Ana konseptlerden biri sınırda devriye görevi olacak. İKA'lar hem personelin can güvenliği hem de personelin uzun süre orada kalması görevini üstlenecek" diye konuştu.