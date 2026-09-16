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Savunma Sanayii Başkanı Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran’dan HÜRKUŞ-II ve HÜRJET ile test uçuşu

Savunma Sanayii Başkanı Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran’dan HÜRKUŞ-II ve HÜRJET ile test uçuşu
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Görgün ve Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan HÜRJET ile de test uçuşu yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Görgün ve Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan HÜRJET ile de test uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirerek uçağın kabiliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.

Paylaşımda, "Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağımız HÜRJET ile de test uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: ANKA
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