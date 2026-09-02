Haberler

SSB Başkanı Görgün, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi ile Görüştü

SSB Başkanı Görgün, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr.'ı ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki iş birliği alanları ele alındı.

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr. ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin mevcut durumu ile yeni iş birliği alanları ele alındı.

SSB'den yapılan açıklamada, "Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr.'ı Başkanlığımızda ağırladık. Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor

Kabus geri döndü! Koronadan bile daha hızlı yayılıyor
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!