- Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

BAKÜ - Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Görgün, Azerbaycan ve Türk şehitliklerine de çelenk koydu.

Türk Şehitliği'ndeki hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Görgün, "Gözünüzü kırpmadan yapmış olduğunuz fedakarlıklar ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının güçlenmesinde köprü vazifesi görmüştür. 'Bir millet, iki devlet' sözlerinde vücut bulan kardeşliğimizin ebediyete kadar sürmesi adına bizlere bıraktığınız bu kutlu mirası tüm gücümüzle muhafaza edeceğiz" dedi.

Haluk Görgün'ün Azerbaycan ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ve Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir araya gelmesi bekleniyor.