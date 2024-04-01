YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

BAKÜ - Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Görgün, Azerbaycan ve Türk şehitliklerine de çelenk koydu.

Türk Şehitliği'ndeki hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Görgün, "Gözünüzü kırpmadan yapmış olduğunuz fedakarlıklar ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının güçlenmesinde köprü vazifesi görmüştür. 'Bir millet, iki devlet' sözlerinde vücut bulan kardeşliğimizin ebediyete kadar sürmesi adına bizlere bıraktığınız bu kutlu mirası tüm gücümüzle muhafaza edeceğiz" dedi.

Haluk Görgün'ün Azerbaycan ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ve Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Haydar Aliyev Haluk Görgün Azerbaycan Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Atla Gel Şaban filmi hangi yıl, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncu kadrosu! Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi? Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu, oyuncuları ve Yedi Bela Hüsnü özeti! NO Pelicans Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!7 NO Pelicans Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!7 Yaban Çiçekleri canlı izle 2024! A TV Yaban Çiçekleri 2. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Yaban Çiçekleri dizisi nereden izlenir? Yaban Çiçekler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Antalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Antalya Yerel Seçim sonuçları! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 1 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
title