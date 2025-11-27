Savunma Sanayi Başkanı Görgün, 2035 Yılına Dair Stratejik Çalıştaya Katıldı

(ANKARA) - Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Stratejik Yetenekler Dönüşümü–2035 Çalıştayı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldıklarını belirterek, "çok alanlı harekat yaklaşımı ve veri temelli karar süreçleriyle savunma ekosisteminin geleceğinin inşa edildiğini" vurguladı.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Stratejik Yetenekler Dönüşümü–2035 Çalıştayı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldıklarını duyurdu.

Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiimizin geleceğini şekillendirecek Stratejik Yetenekler Dönüşümü–2035 Çalıştayı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldık. Bugün yalnızca bir çalıştayın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmanın ötesinde; geleceğin muharebe ortamını 'çok alanlı harekat' bakış açısıyla bugünden okuyabilen, veri ve simülasyon temelli karar süreçlerini güçlendiren, yetenek odaklı savunma ekosistemini kararlılıkla inşa eden bir vizyona tanıklık ettik. Bu çalışmalar; geleceğin muharebe sahası için teknolojik kapasitemizi artırmak, milli Yetkinlik Hamlesi ile insan kaynağımızı daha da güçlendirmek, 2035 Stratejik Yol Haritamızı somut analizlerle desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır. Savunma sanayimiz; teknolojiyle birlikte strateji, öngörü ve insan kıymeti üzerine inşa edilen bütüncül bir iradenin eseridir. Bu değerli çalışmaya katkı sunan tüm kurumlarımıza, uzmanlarımıza ve HAVELSAN ailemize teşekkür ediyorum."