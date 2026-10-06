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Savunma Bakanı Katz, Gazze halkına 'orantısız bedel ödeyeceği' tehdidinde bulundu

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim seçimleri yaklaşırken orduya Gazze'de hazırlıkları artırma talimatı verdi. Hamas'ın Gazze'deki İsrail askerlerine saldıracağını iddia eden Katz, saldırı olursa Gazze halkının 'orantısız bedel ödeyeceği' tehdidinde bulundu.

İsrail'de 27 Ekimde yapılacak seçimler yaklaşırken Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de muhtemel tüm senaryolara karşı hazırlıkları artırma talimatı verdi.

İsrail basınının aktardığına göre Katz, Hamas'ın Gazze'de işgali sürdüren İsrail askerlerine saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını iddia etti.

İsrail ordusuna en kötü senaryolara hazırlık yapılması yönünde talimat verdiğini aktaran Katz, herhangi bir saldırı durumunda Gazze'deki halkın "orantısız bedel ödeyeceği" tehdidinde bulundu.

Ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze ve Lübnan'a saldırılarını artırma ve İran'a saldırılar düzenleme ihtimalinin bulunduğuna işaret ediyor.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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