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Dereye düşen kamyonette kaybolan babanın gömleğine ulaşıldı

Dereye düşen kamyonette kaybolan babanın gömleğine ulaşıldı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahattin Kaya ve oğlu Mecit Kaya için arama çalışmaları sürüyor. 7. günde, kamyonetin düştüğü yerden 10 kilometre uzakta bulunan gömleğin babaya ait olduğu belirlendi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolan Selahattin (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmalarının 7'nci gününde dere kenarındaki dallara takılı halde bulunan gömleğin baba Selahattin Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Olay, 14 Haziran'da saat 05.30 sıralarında, Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarıyla, Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı. İncelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı.

GÖMLEK, 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların 7'nci gününde Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bağlı dron pilotları, görüş mesafesinin kısıtlı olduğu bölgelerde termal dronla arama-tarama faaliyetlerini sürdürürken, dere kenarındaki dallara takılı kalan bir gömlek olduğunu fark etti. Kamyonetin yuvarlandığı yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan gömleğin Selahattin Kaya'ya ait olduğu yakınları tarafından tespit edildi. Baba ve oğluna ulaşmak için yürütülen çalışmalar, dere yatağı boyunca ve baraj gölü içerisinde görev yapan ekipler tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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